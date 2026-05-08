El dominicano Junior, novedad en una convocatoria sin el portero Adrián, Bartra y Ortiz

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Sevilla, 8 may (EFE).- El lateral izquierdo hispanodominicano Junior Firpo es la novedad en la convocatoria de veintitrés jugadores del entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, para el partido de este sábado en el campo de la Real Sociedad, en la que no han entrado el portero Adrián San Miguel ni los lesionados Marc Bartra y Ángel Ortiz.

El internacional dominicano, lastrado esta temporada por las lesiones y que sólo ha jugado 14 encuentros -10 de LaLiga, 3 de la Liga Europa y uno de Copa- con el equipo verdiblanco, está ya recuperado de una dolencia muscular que sufrió con su selección a finales de marzo y regresa a una citación tras haberse perdido los cinco últimos partidos del torneo liguero.

Además del meta Adrián, el descarte de Pellegrini para esta jornada, y del central Bartra y del lateral derecho Ángel Ortiz, lesionados de larga duración, el extremo canterano Pablo García tampoco ha viajado a San Sebastián al continuar reforzando al filial de Primera RFEF, el Betis Deportivo, en su lucha por evitar el descenso de categoría.

La convocatoria del Betis la integran los porteros Álvaro Valles y Pau López; los defensas Bellerín, Aitor Ruibal, Llorente, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior; los centrocampistas Amrabat, Marc Roca, Altimira, Deossa, Fornals, Fidalgo, Isco, Lo Celso, Antony, Abde y Riquelme; y los delanteros Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández. EFE

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