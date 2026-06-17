El dominicano Manny Rodríguez deja el Linares y ficha por el Heracles neerlandés

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Jaén (España), 17 jun (EFE).- El dominicano Manny Alexander Rodríguez, uno de los jugadores más destacados del Linares Deportivo durante la pasada temporada en la cuarta categoría del fútbol español, ha abandonado el club jiennense para continuar su carrera en el fútbol neerlandés al haber fichado por el Heracles Almelo de los Países Bajos hasta junio de 2028.

El lateral izquierdo internacional con la República Dominicana afrontará así su primera experiencia fuera de España y lo hará en un club de la Segunda División, después de que el Heracles Almelo haya descendido esta campaña desde la ‘Eredivisie’.

En el último curso, Manny Rodríguez disputó 27 encuentros oficiales con la camiseta del conjunto de Linares, acumuló 1.940 minutos de competición y firmó cuatro goles, unos registros destacados para un lateral que sobresalió tanto por su solidez en tareas defensivas como por su constante presencia en ataque.

Su rendimiento en la Segunda Federación no pasó desapercibido para el Heracles Almelo, club que competirá la próxima temporada en la Segunda División de los Países Bajos y que tiene como principal objetivo recuperar cuanto antes su plaza en la máxima categoría del fútbol neerlandés.

El yaexjugador del Linares Deportivo fue citado en la última convocatoria de la selección absoluta de la República Dominicana y ha consolidado su presencia en el combinado del país caribeño.

Formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, Rodríguez cuenta con una amplia experiencia en el fútbol español, ya que, antes de su llegada al Linares Deportivo, defendió las camisetas del Celta Fortuna, Hércules, Rayo Majadahonda, SD Logroñés y San Fernando CD tanto en Primera como en Segunda RFEF. EFE

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