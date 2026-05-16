El dominicano Montero (Valencia), MVP de los cuartos de final: No tenemos nada que perder

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Valencia, 16 may (EFE).- El exterior dominicano Jean Montero ha sido designado mejor jugador (MVP) de los cuartos de final de la Euroliga tras ser una pieza clave en la victoria del Valencia Basket ante el Panathinaikos, en la serie que les ha enfrentado por una de las cuatro plazas en la ‘Final a Cuatro’, en la que dijo que no tienen nada que perder.

En el comunicado con su designación, la Euroliga destacó la «histórica» remontada del Valencia Basket, que tras perder sus dos primeros encuentros como local, fue capaz de ganar los dos siguientes encuentros en Atenas para volver a lograr el triunfo y definitivo, de nuevo ante su público.

Con un promedio de valoración de 26,8 puntos por partidos, Montero ha sido el jugador con mejor media de los ocho equipos participantes y con sus 18,6 puntos el segundo máximo anotador, pero la Euroliga señaló que sus números «solo cuentan una parte de la historia».

Montero, de 22 años y que se estrena en la Euroliga, ya fue designado mejor jugador joven de la Euroliga tras la fase regular y fue incluido igualmente en el mejor quinteto de la competición.

«Debemos mantener esta misma mentalidad, no tenemos nada que perder. No hay mucha gente que llegue a una Final Four», señaló el dominicano en declaraciones facilitadas por la Euroliga. «Tenemos que ir allí, disfrutar el ambiente y competir. Si competimos, nos lo pasamos bien y no se nos borra de la cabeza que no tenemos nada que perder creo que podemos ganar cada partido», afirmó. EFE

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