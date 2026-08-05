El dominicano Núñez se corona en 400 metros con vallas y entrega el oro a Félix Sánchez

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Santo Domingo, 4 ago (EFE).- El dominicano Yeral Núñez ganó la medalla de oro en la modalidad de los 400 metros con vallas del atletismo en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, tras parar el reloj en 48.30 segundos.

Núñez hizo trizas su camiseta apenas cruzó la meta y en la premiación colgó la medalla al ex doble campeón olímpico de la especialidad, el dominicano Félix Sánchez, quien es su entrenador.

El vallista dominicano confirmó su favoritismo en la prueba que hizo famoso al ‘Súper’ Sánchez, quien también fue doble campeón mundial.

El salvadoreño Pablo Ibáñez registró 49.64, para el segundo lugar, mientras que el bronce fue para el mexicano Guillermo Campos (49.82), con el jamaicano Romario Stewart quedándose justo fuera del podio con un tiempo de 49.87.

Asimismo, Malik James (50.25), de Jamaica, quedó en quinto lugar; Ludvy Vaillant (51.64), de Martinica, en sexto.

Mientras tanto, el puertorriqueño Diemmyx Rios no terminó la carrera y el costarricense Gerald Drummond fue descalificado. EFE

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