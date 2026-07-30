El dominicano Pinales afirma no temer al ex doble campeón olímpico cubano La Cruz

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Santo Domingo, 30 jul (EFE).- El medallista olímpico dominicano Cristian Pinales afirmó este jueves que «no se deja impresionar por nadie» a la hora de subir al cuadrilátero, en alusión al eventual choque que sostenga con el ex doble medallista de oro olímpico, el cubano Julio César La Cruz, en el torneo de boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que comenzará el sábado.

Pinales, quien se hizo con una de las dos medallas de bronce en los 80 kilos que repartió el boxeo en los Juegos Olímpicos de París 2024, afirmó estar «enfocado» en su preparación.

«No me dejo impresionar por nadie ni nada, me preparo siempre para ganar, sin importar el rival», afirmó el peleador quisqueyano a través de una nota de la Federación Dominicana de Boxeo.

El récord de Pinales ante púgiles de primer orden mundial respalda sus palabras y confirma su capacidad para lidiar con el máximo nivel de exigencia.

El dominicano es el campeón vigente de los 80 kilos de los Juegos de San Salvador 2023, donde venció al cubano Arlen López, ganador de medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020.

López, precisamente, fue el otro boxeador que compartió el bronce con Pinales en la cita de París.

«Dejo que sean mis rivales los que se preocupen a la hora de enfrentarme», agregó el dominicano.

En los Juegos de Santo Domingo 2026, Pinales y La Cruz competirán en los 90 kilogramos. El peleador dominicano ha sostenido varias peleas en el profesionalismo.

La Cruz conquistó el oro en los 92 kilogramos (pesos pesados) de los Juegos Olímpico de Río y Tokio. En París buscaba su tercer título consecutivo, pero el cubano nacionalizado azerí Loren Berto Alfonso lo derrotó 3-2.

Eventualmente, Alfonso perdió el combate por la medalla de oro ante Lazizbek Mullojonov, de Uzbekistán. EFE

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