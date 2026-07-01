El dominicano Ramírez se recupera más rápido de lo esperado tras lesión en mano izquierda

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Redacción deportes, 1 jul (EFE).- El tercera base dominicano de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, se recupera con mayor rapidez de lo esperado de su cirugía del 16 de junio pasado tras fracturarse el hueso ganchoso de la mano izquierda tres días antes en un partido contra los Tigres de Detroit.

El equipo anunció este miércoles que Ramírez «pronto» podría empezar a batear como siguiente paso en su rehabilitación. El jugador de 33 años ya había podido volver a sujetar el bate y ha estado entrenando durante su baja.

El ganador de seis Bates de Plata ha estado realizando ejercicios de fildeo y lanzando a 42 metros.

Tras la operación, Cleveland indicó que se espera que esté de baja entre cinco y siete semanas.

«Seguimos considerando un plazo de entre cinco y siete semanas», declaró el mánager de los Guardianes, Stephen Vogt.

De cuerdo a la programación de su regreso, el dominicano permanecerá fuera de juego entre tres y cinco semanas más.

Los números de Ramírez esta temporada han disminuido en comparación con su nivel habitual, aunque aún así registró un OPS de .757 con 18 dobles, 10 jonrones, 33 carreras impulsadas y 24 bases robadas en los primeros 72 juegos de los Guardianes.

Cleveland llegó al martes con un récord de 10-14 en junio, que incluía una marca de 5-8 sin Ramírez. Los Guardianes tenían un récord general de 44-41, a un juego de los sorprendentes Medias Blancas de Chicago (44-39) en la División Central de la Liga Americana. EFE

rsl/laa