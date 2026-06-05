El dominicano Tejeda forma parte de la banda sonora de película de Jennifer López

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Santo Domingo, 5 jun (EFE).- El músico, compositor, y productor dominicano Yasser Tejeda continúa expandiendo la presencia de la música dominicana en escenarios internacionales al formar parte de la banda sonora de ‘Office Romance’, película protagonizada por Jennifer López y Brett Goldstein.

La producción, que incluye escenas filmadas en la República Dominicana, seleccionó la canción ‘Todo va a marchar’ como parte de su banda sonora oficial. El tema pertenece al aclamado álbum ‘La Madrugá’, una de las producciones más destacadas de la carrera de Tejeda, caracterizada por su «innovadora» fusión de música raíz dominicana con jazz, rock, y ritmos caribeño, informó hoy su oficina.

Además, la participación de Tejeda en el proyecto trasciende la inclusión de una de sus canciones.

El artista estuvo entre los que participaron de arreglos y la grabación de otras piezas musicales presentes en la película, contribuyendo significativamente a la construcción de su composición musical. Estos esfuerzos fueron desarrollados en colaboración con su empresa Guitambú Music Productions, bajo la coordinación de Kárenly Michelle.

Como parte de esta celebración musical, el pasado 3 de junio Tejeda lanzó la versión instrumental de ‘La Madrugá’.

La presencia del músico dominicano en ‘Office Romance’ también se extiende a la pantalla. El artista aparece en la película junto a integrantes de su banda: Jonathan «JBlak» Troncoso, Chris Hierro, Francis Peña, y Edwin Camilo, aportando autenticidad a las escenas musicales y reforzando la representación del talento dominicano dentro de una producción de alcance global.

La participación de músicos dominicanos tanto en la banda sonora como frente a las cámaras exalta el creciente protagonismo de la República Dominicana en la industria cinematográfica internacional,aseguró la información.

Tejeda comparte que «es un tremendo honor formar parte de la musicalización de esta película y de una experiencia tan especial. Me llena de alegría que hayan elegido una canción mía, especialmente ‘Todo va a marchar’, una obra que nació desde la esperanza y la fe en que siempre hay luz después de los momentos difíciles».EFE

rsl