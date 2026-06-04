El dominicano Towns explica el desafío de enfrentar a un jugador como Wembanyama

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San Antonio (EE.UU), 4 jun (EFE).- El dominicano Karl Anthony Towns, de los New York Knicks, aseguró que el francés Victor Wembanyama es un jugador que «casi nunca se ha visto», después de la victoria 105-95 de los neoyorquinos en el primer partido de las Finales NBA, disputado en San Antonio.

«Solo intentamos ponérselo difícil. Es un jugador increíble, único en esta NBA, como casi no se ha visto en la historia de la liga, y solo tratas de hacer que todo le resulte lo más complicado posible», consideró Towns, que tuvo el desafío de defender al fenómeno francés.

Towns firmó un doble doble de 18 puntos y doce rebotes en la victoria de los Knicks en el primer partido de esta serie al mejor de los siete.

Sus Knicks remontaron catorce puntos de desventaja en el tercer período y celebraron su duodécima victoria seguida en estos ‘playoffs’, la séptima fuera de casa.

«Este equipo tiene unión. Fue algo especial, algo que creo que ya mostramos al mundo el año pasado. Eso nos llevó lejos en los ‘playoffs’ el año pasado y, a partir de ahí, hemos seguido creciendo, teniendo otro año juntos, con aún más familiaridad. El año pasado hubo muchos cambios con mi llegada al equipo y la de Mikal Bridges, y obviamente muchas piezas en movimiento», dijo Towns.

«Creo que es algo que se ha ido construyendo y que ha generado todavía más confianza con el tiempo. Es algo que ha funcionado tremendamente bien para nosotros», añadió. EFE

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