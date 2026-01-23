El Donbás, en el centro de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

6 minutos

Redacción internacional, 18 ago (EFE).- El Donbás, denominación no oficial de las regiones de Lugansk y Donetsk, fue uno de los desencadenantes de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, y ahora su reparto es también uno de los puntos centrales de las negociaciones para el fin de la guerra.

La región vive un conflicto armado desde abril de 2014, cuando comenzó una sublevación armada prorrusa, apoyada por el Gobierno de Vladimir Putin, que acabó partiendo en dos el Donbás, una mitad controlada por los separatistas prorrusos y la otra bajo dominio del Ejército ucraniano.

En febrero de 2022, la invasión de Ucrania por parte del Ejército ruso, situó a la región en el centro de la guerra entre los dos países y en septiembre de ese año Rusia organizó referendos, rechazados por la comunidad internacional, mediante los que se anexionó Lugansk y Donetsk.

Qué es el Donbás

El Donbás es la denominación no oficial de las regiones de Lugansk y Donetsk, situadas al este de Ucrania, y que viven un conflicto armado desde 2014, convertido en guerra abierta desde la invasión rusa de 2022.

La región tiene una extensión de casi 53.000 kilómetros cuadrados, limita con Rusia y está poblada en su mayoría por rusoparlantes desde la creación de la Unión Soviética.

Rica en recursos naturales, principalmente hulla, fue una de las regiones industriales más importantes de la antigua URSS, hasta que tras la desintegración de ésta, el sector sufrió una grave crisis de la que apenas sobrevivió gracias a las ayudas estatales.

Tras la independencia de Ucrania en 1991, la región siguió manteniendo fuertes vínculos culturales, lingüísticos y económicos con Rusia, lo que se ha traducido en un permanente foco de conflicto entre ambos países.

La sublevación prorrusa de 2014

En abril de 2014, en Slaviansk comenzó una sublevación armada prorrusa que acabó partiendo en dos las regiones de Donetsk y de Lugansk, una mitad controlada por los separatistas prorrusos y la otra bajo dominio del Ejército ucraniano.

En las zonas bajo su control los prorrusos organizaron referéndums que se saldaron con un 90 % de votos a favor de la separación de Ucrania.

La independencia, proclamada en referéndum, nunca fue reconocida sin embargo por la comunidad internacional.

En 2015, los acuerdos de Minsk, fraguados entre los líderes de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, estabilizaron el frente y trazaron una línea de separación de fuerzas entre ambos bandos, pero tampoco se aplicaron completamente.

Moscú y las autoridades prorrusas de Donetsk y Lugansk criticaron en repetidas ocasiones a Kiev por su reticencia a conceder un estatus especial al Donbás, que las autoridades ucranianas condicionaban a la recuperación del control sobre la frontera, así como la celebración de elecciones locales bajo la legislación ucraniana en los territorios controlados por los separatistas prorrusos.

El nuevo statu quo en el Donbás desgajado de Ucrania que buscaban legitimar los referéndums trajo para sus habitantes una realidad marcada por el poder casi ilimitado de las milicias prorrusas, que, según testimonios de exiliados e informes de organizaciones proderechos humanos, normalizaron las detenciones arbitrarias y la tortura.

La invasión de Ucrania

Lo que durante ocho años fue un conflicto regional jalonado de declaraciones de alto el fuego entre los rebeldes -apoyados por Rusia con armamento y en ocasiones con tropas, según algunas fuentes- y el Ejército de Kiev, tomó una nueva dimensión tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Tres días antes, el 21 de febrero de 2022, Rusia había reconocido la independencia de Donetsk y Lugansk.

En septiembre de ese año se celebraron nuevos referendos que registraron un apoyo de casi el 100 % a la unión con Rusia, que se anexionó oficialmente el Donbás. Sin embargo, la legitimidad y veracidad de estos resultados volvió a ser rechazada por el grueso de la comunidad internacional.

En 2024 los rusos lograron grandes avances en el sur y el centro de la región, pero a lo largo de 2025 las ganancias territoriales han sido más bien escasas y Ucrania mantiene bastiones como Sloviansk y Kramatorsk.

Situación actual

Actualmente, el Donbás continúa siendo un escenario de guerra abierta y de negociaciones estancadas. Rusia mantiene su ofensiva y su discurso de “liberación”, mientras Ucrania intenta preservar sus posiciones y explorar vías diplomáticas que no impliquen la pérdida definitiva de territorio.

En diciembre de 2025, el Kremlin planteó la posibilidad de un Donbás sin tropas de ninguno de los bandos, pero bajo control de la Guardia Nacional rusa, lo que fue interpretado por Ucrania como una ocupación encubierta.

Las autoridades ucranianas y la población desplazada rechazaron por su parte las propuestas de “zona desmilitarizada” o “zona económica libre” impulsadas por Estados Unidos, por considerarlas una cesión territorial disfrazada.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, presentó, también en diciembre, un plan de paz de veinte puntos junto con Washington, que incluía un pacto de no agresión supervisado por un mecanismo internacional, garantías de seguridad para Ucrania y la posibilidad de congelar la línea de frente en el Donbás, algo que Rusia rechazó, continuando su ofensiva militar en la región.

En enero de 2026, las negociaciones entre Moscú y Washington se reanudaron, pero el Kremlin reiteró que sin resolver la cuestión territorial no habrá alto el fuego.

Ucrania, mientras tanto, evalúa la creación de una zona económica especial en partes del Donbás como posible elemento de un acuerdo de paz, aunque la propuesta genera escepticismo entre diplomáticos y economistas, que advierten del riesgo de que Rusia ocupe esas áreas una vez retiradas las fuerzas ucranianas. EFE

bfg/doc/lab