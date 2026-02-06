El Dow Jones alcanza máximos históricos y roza los 50.000 puntos en sesión de rebote

1 minuto

Nueva York, 6 feb (EFE).- El Dow Jones de Industriales alcanzó este viernes máximos históricos, subiendo más de mil puntos en Wall Street a media sesión y rozando los 50.000 enteros en una jornada de rebote tras varios días de pérdidas, especialmente en el sector tecnológico.

Cerca de las 13:00 hora local de Nueva York (18:00 GMT), el principal indicador del parqué neoyorquino subía un 2,19 % hasta situarse en los 49.977 enteros, a poco más de veinte puntos de completar un nuevo hito.

Este récord intradía se ha producido al final de una semana bajista por la venta masiva de acciones de tecnológicas, motivada en el nerviosismo por las posibles amenazas al rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA), incluyendo la escasez de componentes.

Además, grandes empresas del sector, como Amazon, presentaron resultados que sorprendieron a los accionistas por su enorme gasto de capital previsto en general para este año, entre otras cosas, para desarrollar estas tecnologías punteras.

Hace unos meses, las inversiones en la construcción de centros de datos para impulsar el auge de la IA ya presionaron las cuentas de las grandes compañías del sector, conocidas como las ‘Siete Magníficas’ y encabezadas por Nvidia.

Precisamente el fabricante de chips de IA subía un 7,31 %. EFE

