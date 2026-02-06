El Dow Jones sobrepasa por primera vez los 50.000 puntos en sesión de rebote

1 minuto

(Actualiza con nuevos máximos históricoss)

Nueva York, 6 feb (EFE).- El Dow Jones de Industriales alcanzó este viernes máximos históricos y alcanzó los 50.000 puntos por primera vez, después de subir más de mil puntos en Wall Street a media sesión en una jornada de rebote tras varios días de pérdidas, especialmente en el sector tecnológico.

Sobre las 14.30 hora local de Nueva York, antes del cierre, el principal indicador del parqué neoyorquino subía más de un 2 % hasta sobrepasar los 50.000 puntos, aunque pocos minutos más tarde volvía a moderarse ligeramente por debajo de esta cifra redonda.

Este récord intradía se ha producido al final de una semana bajista por la venta masiva de acciones de tecnológicas, motivada en el nerviosismo por las posibles amenazas al rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA), incluyendo la escasez de componentes.

Además, grandes empresas del sector, como Amazon, presentaron resultados que sorprendieron a los accionistas por su enorme gasto de capital previsto en general para este año, entre otras cosas para desarrollar estas tecnologías punteras.

Hace unos meses, las inversiones en la construcción de centros de datos para impulsar el auge de la IA ya presionaron las cuentas de las grandes compañías del sector, conocidas como las ‘Siete Magníficas’ y encabezadas por Nvidia.

Precisamente el fabricante de chips de IA subía hoy un 7,31 %. EFE

ecs/nqs/jta/rcf