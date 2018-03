La desaparición forzosa de personas es un fenómeno muy extendido en muchas partes del mundo, especialmente en América Latina durante la época de las dictaduras militares en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Y, aunque las cifras no son unánimes, se sabe que, en Colombia, por ejemplo, hay más de 10 mil casos. En Chile se mencionan 5 mil, en Argentina más de 3 mil y en Perú 6 mil. El objetivo de esta conferencia de Ginebra es, precisamente, ayudar a los familiares de los desaparecidos a superar ese traumatismo y a "levantar los obstáculos que pudieran impedir una reconciliación" entre los diferentes bandos que se enfrentaron. Según Jakob Kellenberger, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el objetivo de este encuentro es definir acuerdos, líneas directrices y mejorar las prácticas en la prevención de las desapariciones. "Desafortunadamente no ha habido la suficiente voluntad política de parte de las fuerzas beligerantes y, además, el estado general de desorganización en situaciones de violencia interna, impiden progresos en esta materia", dijo Kellenberger. Entre las organizaciones que participan en la conferencia figuran varias de América Latina: las Madres de Plaza de Mayo, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas de Chile, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia, así como la Fundación Rigoberta Menchú. Al término de la reunión habrá una declaración común con el objetivo de prever este delito, asistir a las familias, identificar a las víctimas y exhumar eventualmente a los cuerpos de los desaparecidos. swissinfo, Luis Vázquez, Ginebra

El drama de millones de desaparecidos 20 de febrero de 2003 - 17:36 350 expertos de 90 países se reúnen en Ginebra para concienciar sobre el problema de los desaparecidos. El objetivo es aliviar el desarraigo que sienten las familias que han perdido a un ser querido en un conflicto bélico o de violencia interna. Suiza está convencida de que el delito de "desaparición forzosa" puede ser equiparado al de "crímenes contra la humanidad", declaró el embajador helvético ante los organismos internacionales de Ginebra, Jean-Marc Boulgaris. Al participar en los trabajos de la Conferencia Internacional sobre los Desaparecidos, que reúne a 350 expertos humanitarios provenientes de 90 países, y que concluirá el próximo viernes (20.02.), el diplomático insistió en que Suiza tiene una vocación de defensa de la dignidad humana. Proyecto de texto Entrevistado por swissinfo durante la apertura de la reunión, Boulgaris explicó que la ONU inició a principios de este año un amplio proceso de consenso internacional sobre esta materia que busca cristalizar con la elaboración de una nueva Convención destinada a luchar contra las desapariciones forzosas. "Queremos que esta práctica, que es un delito de acuerdo a los códigos penales, se convierta en un crimen contra la humanidad en toda forma. Y queremos que sus responsables puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional", afirmó. Según el embajador, el proyecto de texto que está trabajando la ONU pretende fijar las obligaciones de los gobiernos en los ámbitos de prevención, investigación, represión y cooperación internacional. Fenómeno recurrente La desaparición forzosa de personas es un fenómeno muy extendido en muchas partes del mundo, especialmente en América Latina durante la época de las dictaduras militares en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Y, aunque las cifras no son unánimes, se sabe que, en Colombia, por ejemplo, hay más de 10 mil casos. En Chile se mencionan 5 mil, en Argentina más de 3 mil y en Perú 6 mil. El objetivo de esta conferencia de Ginebra es, precisamente, ayudar a los familiares de los desaparecidos a superar ese traumatismo y a "levantar los obstáculos que pudieran impedir una reconciliación" entre los diferentes bandos que se enfrentaron. Según Jakob Kellenberger, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el objetivo de este encuentro es definir acuerdos, líneas directrices y mejorar las prácticas en la prevención de las desapariciones. "Desafortunadamente no ha habido la suficiente voluntad política de parte de las fuerzas beligerantes y, además, el estado general de desorganización en situaciones de violencia interna, impiden progresos en esta materia", dijo Kellenberger. Entre las organizaciones que participan en la conferencia figuran varias de América Latina: las Madres de Plaza de Mayo, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas de Chile, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia, así como la Fundación Rigoberta Menchú. Al término de la reunión habrá una declaración común con el objetivo de prever este delito, asistir a las familias, identificar a las víctimas y exhumar eventualmente a los cuerpos de los desaparecidos. swissinfo, Luis Vázquez, Ginebra Contexto Millones de personas han desaparecido en un conflicto armado o en disturbios internos, según el CICR. Sus familias permanecen años o décadas sin saber qué ha sido de sus seres queridos. En su gran mayoría, los desaparecidos son civiles y hombres fallecidos en situaciones de combate. La identificación y prevención son métodos para reducir el número de desapariciones. Desaparecidos en América Latina: 10 mil casos en Colombia, 5 mil en Chile, más de 3 mil en Argentina y 6 mil en Perú.