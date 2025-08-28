The Swiss voice in the world since 1935

El duelo entre Plaza Amador y San Francisco será el atractivo de la sexta fecha en Panamá

Ciudad de Panamá, 27 ago (EFE).– La primera jornada de los duelos interconferencias del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tendrá como plato fuerte el enfrentamiento entre el CD Plaza Amador y San Francisco.

El atractivo especial de este partido, que se disputará el próximo sábado, radica en que tanto los ‘leones’ como los ‘monjes’ lideran las conferencias Este y Oeste, respectivamente, y buscan mantener su hegemonía sin ceder terreno a sus perseguidores.

Ese mismo día, el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI), recién concluida su participación en la Copa Centroamericana Concacaf 2025, medirá fuerzas frente al Alianza.

La sexta jornada se pondrá en marcha el viernes con el choque entre Tauro y Club Deportivo Universitario, duelo clave para ambos equipos, que necesitan puntos urgentes para escalar posiciones y acercarse a la zona de clasificación.

El domingo se disputarán dos encuentros. El más atractivo será el cruce entre Umecit y SD Atlético Nacional.

Ese mismo domingo, pero horas antes, Herrera intentará sumar su primera victoria del torneo al recibir al Árabe Unido de Colón, que tampoco ha tenido un arranque convincente.

La fecha se cerrará el lunes, cuando Veraguas United y Sporting San Miguelito bajen el telón de esta sexta jornada de la LPF. EFE

