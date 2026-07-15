El DUP investigará el periodo de su exlíder Donaldson, condenado por delitos sexuales

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Dublín, 15 jul (EFE).- El Partido Democrático Unionista (DUP), principal entre la comunidad protestante de Irlanda del Norte, confirmó este miércoles que llevará a cabo una «revisión sin precedentes» sobre el tiempo que su exlíder Jeffrey Donaldson pasó en la formación, después de ser declarado culpable de varios delitos sexuales.

El actual líder del DUP, Gavin Robinson, confirmó hoy que la pesquisa indagará sobre «lo que ocurrió dentro de nuestro partido, qué se sabía y qué podría haberse sabido», al tiempo que determinará si sus «políticas y procedimientos de protección y salvaguarda son adecuados o si necesitan ser modificados».

Robinson aseguró que el partido, socio del nacionalista Sinn Féin en el Ejecutivo de poder compartido norirlandés, se ha tomado este asunto muy en serio y ha recurrido «al principal experto» del Reino Unido.

La «robusta» revisión, agregó, estará dirigida por por Jim Gamble, ex alto cargo de la policía y actual director del Centro para la Explotación Infantil y la Protección en Línea (CEOP, por sus siglas en inglés).

Donaldson fue declarado el pasado junio culpable de 18 delitos sexuales contra dos mujeres cuando eran niñas, entre ellos uno de violación, 13 de agresión sexual y cuatro de indecencia grave.

Durante el juicio celebrado el tribunal norirlandés de Newry, el expolítico protestante de 63 años se había declarado «no culpable» de los cargos, que ocurrieron entre los años 1985 y 2008.

Donaldson, en prisión a la espera de conocer la condena, llegó al liderazgo del DUP en junio 2021 y lo abandonó en marzo de 2024 tras ser acusado.

Su esposa, Eleanor Donaldson, estaba acusada de complicidad en los delitos, pero por motivos de salud mental no podía ser sometida a juicio, por lo que, en cambio, se enfrentó a un proceso judicial basado en los hechos, lo que significa que se le pidió al jurado que determinara si ella cometió o no los actos de los que se la acusaba.

Así, el jurado dictaminó que ella sí había sido cómplice.

Donaldson llegó a ser el diputado más veterano de la provincia en la Cámara de los Comunes, adonde accedió en 1997 inicialmente con el Partido Unionista del Ulster (UUP), del que saltó después al DUP por su rechazo al acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte.

Nacido en diciembre de 1962, el mayor de cinco niños y tres niñas, Donaldson se crió en la zona rural de Kilkeel, condado de Down, en Irlanda del Norte. En 2021 se le concedió el título honorífico de caballero -‘Sir’- por su servicio a la política. EFE

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