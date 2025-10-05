El DUX Logroño sale del descenso con un gol de la argentina Falfán

Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El DUX Logroño dormirá esta jornada fuera de la zona de descenso de la Liga F Moeve tras rescatar un punto en el tramo final de su duelo ante el Granada (1-1), en una jornada dominical en la que el Levante se hundió al fondo de la clasificación al encadenar su cuarta derrota consecutiva en el campo del Madrid CFF (2-0).

El Espanyol, que había caído el sábado frente al Sevilla (1-0), observaba de reojo el encuentro en Las Gaunas, consciente de que una victoria o incluso un empate del conjunto riojano podría relegarlo a puestos de descenso. Y así ocurrió.

El Granada golpeó pronto, a los cuatro minutos, con un tanto de la delantera chilena Sonya Keefe, protagonista del ascenso del DUX la pasada temporada, que no perdonó en la primera ocasión clara ante su exequipo.

Lejos de venirse abajo, el equipo local adelantó líneas y asumió el control del balón en busca del empate, que terminó llegando en el tramo final gracias a la argentina Daiana Falfán, que remató un centro de Isina para firmar el 1-1 definitivo, que permite a las riojanas salir del descenso y tomar aire tras un complicado inicio liguero.

Más delicada aún es la situación del Levante, colista con un solo punto de dieciocho posibles tras encajar su cuarta derrota consecutiva. Un gol tempranero de Allegra Poljak y la expulsión, antes del descanso, de la lateral colombiana Sintia Cabezas —tras la revisión de la colegiada Zulema González— pusieron cuesta arriba el encuentro.

Con una jugadora menos, el equipo dirigido por Emily Lima apenas logró inquietar la portería defendida por Paola Ulloa, y Kamilla Melgard sentenció el duelo en el minuto 79, dejando al Levante último, a dos puntos de la salvación.

Finalmente, en el partido que abrió la jornada dominical, el Alhama ElPozo confirmó su buen momento al encadenar por primera vez desde la temporada 2022-23 dos victorias consecutivas. El conjunto murciano se impuso al Deportivo Abanca (3-1) con goles de Marta Gestera, Astrid Álvarez y Belén Martínez, que dejaron los tres puntos en el estadio Francisco Artés Carrasco.

Con este triunfo, el recién ascendido Alhama gana moral y asciende hasta la octava posición con ocho puntos, cinco por encima del Espanyol —su próximo rival—, que marca la zona de descenso. EFE

