El ECDC enviará un grupo de expertos a RD Congo por el brote de ébola

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Copenhague, 18 may (EFE).- El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) enviará un grupo de expertos a la República Democrática del Congo (RDC) para apoyar en la respuesta al nuevo brote de ébola en ese país, según anunció este lunes.

El grupo, que será desplegado de manera inmediata, apoyará en tareas de apoyo a la coordinación y planeamiento operativo, según acordaron en una reunión la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner, y su homólogo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya.

El ECDC mantiene también discusiones con la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas y la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos «sobre el posible despliegue de más expertos si la situación evoluciona, por ejemplo, en prevención de infecciones, epidemiología, control y comunicación de riesgos».

«Sigue habiendo incertidumbres significativas con respecto a la escala de la transmisión y el brote podría ser mayor de lo detectado hasta ahora», señaló el ECDC.

Añadió que «los esfuerzos de respuesta se ven amenazados por la inseguridad y los retos humanitarios en las áreas afectadas y por el hecho de que el brote lo ha causado el virus Bundibugyo, para el que no hay disponibles de momento vacunas autorizadas o tratamientos específicos».

El brote declarado el pasado viernes en la provincia de Ituri (este) ha causado hasta ahora «91 muertes probables», informó hoy el Ministerio de Salud de la RDC, además de un fallecido en la vecina Uganda y un caso en Sudán del Sur.

El ECDC había señalado hace unos días que la probabilidad de contagio en Europa es muy baja debido a la limitada posibilidad de importación y de transmisión posterior en el continente. EFE

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