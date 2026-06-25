El ECDC insta a invertir en preparación tras aparición de primer caso de ébola en Europa

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Copenhague, 25 jun (EFE).- El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) instó este jueves a seguir reforzando la inversión en preparación ante emergencias tras detectarse la víspera el primer caso de enfermedad por virus del ébola en Europa relacionado con el actual brote en la República Democrática del Congo (RDC).

«El ECDC subraya que el riesgo de transmisión sostenida dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE) es muy bajo, siempre y cuando estén listas medidas efectivas para detección temprana, aislamiento y tratamiento de pacientes», señaló en un comunicado este organismo.

Francia informó la víspera del positivo de un médico que regresaba de una misión humanitaria en la RDC y que fue atendido de inmediato a su llegada al territorio francés y trasladado a un centro hospitalario especializado en enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad.

El médico se encuentra en estado estable y su carga viral es débil, según las autoridades francesas, que han activo los protocolos de seguridad sanitaria, incluyendo el aislamiento del paciente y su traslado en condiciones controladas, con el objetivo de evitar cualquier riesgo de contagio.

También se ha puesto en aislamiento a cinco personas que viajaron con el médico en el mismo vuelo de Air France desde Kinsasa.

El ECDC reiteró este jueves que los trabajadores sanitarios y otros que han estado en contacto con pacientes o comunidades locales en las zonas afectadas tienen mayor probabilidad de exposición al virus.

Este organismo de referencia de la UE para enfermedades contagiosas envió ya el mes pasado un grupo de expertos a la zona afectada para recabar información más detallada sobre controles de salida y para poder actualizar más rápido las evaluaciones de riesgo y las recomendaciones.

Según las últimas cifras de las autoridades congoleñas, el brote ha causado ya 291 muertes y 1.118 casos confirmados. EFE

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