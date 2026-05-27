El ECDC refuerza su apoyo a la República Democrática del Congo por el brote de ébola

2 minutos

Copenhague, 27 may (EFE).- El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) anunció este miércoles que reforzará su apoyo a la República Democrática del Congo (RDC) debido a la rápida evolución del nuevo brote de ébola, con más de 900 casos sospechosos o confirmados y 220 muertes.

«El actual brote es muy preocupante y, en muchos aspectos, no es comparable con previos brotes de ébola. La muy compleja situación en la región afectada hace más difícil tomar contramedidas efectivas», señaló en un comunicado el ECDC, que reiteró que el riesgo de infección para la población en general en Europa sigue siendo «muy bajo».

El hecho de que el brote lo haya causado el virus Bundibugyo, para el que no hay disponibles de momento vacunas autorizadas o tratamientos específicos, dificulta aún más la situación.

El ECDC ya había anunciado hace nueve días el envío inmediato de un grupo de expertos que ahora quiere ampliar para poder recabar información más detallada sobre controles de salida, «cruciales» para identificar a pasajeros con síntomas y para poder actualizar más rápido las evaluaciones de riesgo y las recomendaciones.

Las nuevas acciones anunciadas por este organismo de referencia de la Unión Europea (UE) para epidemias incluyen también apoyo a los países comunitarios para proporcionar consejos claros y prácticos a quienes lleguen de áreas afectadas y aumentar la preparación para detectar y aislar a los contagiados.

El ECDC pretende también por ejemplo impulsar la cooperación con el sector de la aviación «para reforzar la seguridad de todos los pasajeros a bordo, asegurando un enfoque consistente para el manejo de los casos sospechosos durante los vuelos». EFE

alc/rz/ah