El ecuatoriano Caicedo (Petrolike) se lleva la séptima etapa de la Vuelta a Portugal

Lisboa, 14 ago (EFE).- El ecuatoriano Jonathan Klever Caicedo, del equipo Petrolike de México, se llevó este jueves la séptima etapa de la Vuelta a Portugal, en la que el ruso Artem Nych quedó segundo y reforzó su liderato en la clasificación general.

Caicedo subió en solitario hasta el Alto de la Torre, en la Sierra da Estrela, el punto más alto de Portugal peninsular, y terminó la etapa de 179,3 kilómetros en 4 horas, 49 minutos y 3 segundos.

Nych (Anicolor-Tien 21) cruzó la meta 33 segundos después, mientras que el portugués Gonçalo Leaça (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) fue tercero con +46s.

El ciclista ruso y defensor del título consigue así distanciarse en lo más alto de la general, con una ventaja de 46 segundos sobre el corredor francés y su compañero de equipo Alexis Guerin.

Guerin fue cuarto en la etapa y superó al colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense), que entró en la etapa a sólo ocho segundos del maillot amarillo y, tras su octavo puesto, cae al tercer lugar en la general, a 1 minuto y 20 segundos de distancia.

Por su parte, el también cafetero Adrián Bustamante (GI Group Holding-Simoldes-UDO) terminó en séptima posición, mientras que el español Jesús del Pino (Aviludo-Louletano-Loulé) fue décimo.

Tras dos jornadas montañosas, la Vuelta a Portugal contará este viernes con una octava etapa relativamente más llana, de 178,2 kilómetros entre las localidades de Ferreira do Zêzere y Santarém. EFE

