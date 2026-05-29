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El ecuatoriano Jhonatan Narváez abandona en la etapa reina del Giro

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Redacción deportes, 29 may (EFE).- El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) abandonó este viernes el Giro de Italia en los primeros kilómetros de la etapa reina que se disputa entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), de 151 kilómetros y 5.000 metros de desnivel.

Narváez, ganador de 3 etapas, se bajó de la bicicleta en los primeros kilómetros del ascenso del Passo Duran, primera de las 6 dificultades de la jornada dolomítica, afectado por las molestias derivadas de una caída que el ecuatoriano sufrió en la víspera en el traslado desde la meta al autobús del equipo.

De esta forma, Narváez deja la lucha por la ‘maglia ciclamino’ de la regularidad en favor del francés Paul Magnier (Soudal). El corredor del UAE contaba con 158 puntos, por 195 de Magnier. EFE

soc/cmm

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