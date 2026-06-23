El ecuatoriano Jhonatan Narváez renueva con el UAE hasta fines de 2029

Compartir

2 minutos

Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El ecuatoriano Jhonatan Narváez (El Playón de San Francisco, 29 años), triple ganador de etapa en el Giro de Italia y de una jornada en la Vuelta a Suiza, ha renovado su contrato con el UAE hasta final de la temporada 2029, según informó este martes la escuadra.

Tras unirse al equipo emiratí antes de la campaña 2025, Narváez se consolidó rápidamente como uno de los corredores más versátiles y valiosos del pelotón, logrando su primera victoria con los colores del equipo en el Tour Down Under en Australia.

«Estoy muy contento de extender mi contrato con el UAE. Desde el momento en que llegué, sentí la confianza del equipo y rápidamente supe que este era el lugar correcto para mí. Tenemos un grupo increíble de corredores y personal, y cada día hay un verdadero deseo de mejorar y ganar juntos», señaló el ecuatoriano tras conocerse el acuerdo.

El ecuatoriano también se ha convertido en una pieza fundamental del éxito del equipo en grandes vueltas, clásicas y carreras por etapas, contribuyendo al triunfo de su líder y número uno del ciclismo mundial, el esloveno Tadej Pogačar, en el Tour de Francia 2025.

A pesar de una grave lesión en enero, el triple campeón nacional ha tenido una sólida temporada 2026, destacando su notable participación en el Giro, donde consiguió tres victorias de etapa, vistió la ‘maglia ciclamino’ y erigiéndose como uno de los protagonistas de la carrera.

También sumó una reciente victoria de etapa en el Tour de Suiza y continúa demostrando el estilo ofensivo y la versatilidad que lo han convertido en uno de los ciclistas más combativos del WorldTour.

«Las últimas dos temporadas han sido de las mejores de mi carrera y creo que puedo seguir creciendo aquí. Ya hemos logrado mucho juntos, pero siento que aún hay mucho más por venir. Estoy emocionado de continuar este camino y seguir contribuyendo al éxito de este equipo en los próximos años», agregó el corredor, que no participará en el Tour de Francia, que comienza la próxima semana. EFE

soc/cmm