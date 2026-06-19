El ecuatoriano Jhonatan Narváez se lleva la tercera etapa en Suiza; Pogacar sigue líder

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Redacción Deportes, 19 jun (EFE).- El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) se impuso este viernes en la tercera etapa de la 89ª Vuelta a Suiza al imponerse al esprint al belga Xandro Meurisse (Pinarello), tras 157,4 kilómetros con salida y meta en Bad Ragaz, donde el esloveno Tadeg Pogacar volvió a vestirse de líder.

Narváez (UAE) y Meurisse (Pinarello) protagonizaron la escapada de la jornada, iniciada después de las subidas de los dos puertos de primera categoría, el Wildhaus y el Schwägalp, y un estirón neutralizado por el pelotón del esloveno Tadej Pogacar.

Ambos ciclistas llegaron a tener 3 minutos de ventaja bajo una fuerte lluvia sobre el grupo, que fue restando ese tiempo para dejarlo a 90 segundos a 30 kilómetros de meta y a medio minuto en los metros finales, aunque lograron conservar una mínima ventaja el resto para resolver entre ellos la etapa al esprint. EFE

omm/apa