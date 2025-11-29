El ecuatoriano Jordy Jiménez y la peruana Kimberly García ganan el medio maratón de marcha

Lima, 29 nov (EFE).- El ecuatoriano Jordy Jiménez y la peruana Kimberly García ganaron este sábado la medalla de oro de los Juegos Bolivarianos, la primera de las pruebas de esta disciplina,

Jiménez completó en 1 hora, 25 minutos y 39 segundos las veinte vueltas al circuito dispuesto en la playa Agua Dulce, del distrito limeño de Chorrillos, en la Costa Verde de la capital peruana.

Al ecuatoriano le siguió el peruano Luis Henry Campos, que se llevó la plata con 1 hora, 26 minutos y 8 segundos; y del colombiano Eider Orlando Arevalo, que obtuvo la medalla de bronce, con una marca de 1 hora, 26 minutos y 39 segundos.

En la prueba femenina, la peruana García, doble campeona en los mundiales de Eugene (Estados Unidos) de 2022, entrenada por el ecuatoriano Andrés Chocho, era la favorita y cumplió con las expectativas al completar el circuito en 1 hora, 35 minutos y 10 segundos.

A García le siguió la también peruana Mary Luz Andia, que se colgó la medalla de plata con 1 hora, 40 minutos y 25 segundos, y al tercer escalón del podio se subió con el bronce la ecuatoriana Magaly Bonilla, con un tiempo de 1 hora, 42 minutos y 10 segundos.

Únicamente trece atletas tomaron la salida en esta prueba, entre ellos ocho hombres y cinco mujeres, en línea con la baja participación de deportistas que tienen algunas disciplinas de los Juegos Bolivarianos.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028. EFE

