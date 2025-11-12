El ecuatoriano Kevin Rodríguez asevera que Canadá será un rival «muy físico»

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 11 nov (EFE).- El delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez aseveró este martes que Canadá será un rival «muy físico» en el partido amistoso que enfrentará a la Tri el próximo jueves en Toronto, como parte de su preparación para el Mundial de 2026.

«Sabemos que Canadá nos va a exigir en distintas facetas del partido. También sabemos que es un equipo muy físico y que tácticamente juega bien», indicó Rodríguez durante una rueda de prensa.

Añadió que su equipo «deberá estar bien parado» para poder sacar el partido como se lo está planificando y adaptarse a las circunstancias climáticas que se podrían presentar durante el partido con los cambios de temperatura.

«Sabemos que nuestros compatriotas asistirán al partido y nosotros tenemos que ser recíprocos a ese cariño que nos tienen para asistir al amistoso a sabiendas que se expondrían a bajas temperaturas», señaló.

Rodríguez insistió que la intención de Ecuador será hacer un muy buen partido y ratificar la unión y compañerismo que existe en el equipo.

Entretanto, el defensa Leonardo Realpe «resaltó la motivación y el orgullo, que representa ser convocado nuevamente» por el técnico de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece.

«Estoy consciente de la responsabilidad que asumo al formar parte del equipo, procuraré hacer las cosas de la mejor manera, para dejar una mejor versión», señaló.

Realpe aseguró que «Canadá es un muy buen equipo, muy competitivo, que tiene muy buenos jugadores, pero que Ecuador es un equipo confiable por todo lo que puede dar».

Según el defensa, «este tipo de partidos sirven para sacar conclusiones y ajustar cosas con miras al mundial». EFE

