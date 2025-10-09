El ecuatoriano Martín López seguirá en Astana hasta 2027

2 minutos

Madrid, 9 oct (EFE).- El ciclista ecuatoriano Harold Martín López continuará dos temporada más, hasta 2027, en el equipo Astana, según anunció este jueves la formación, tras la mejor temporada del corredor como profesional, en la que ha logrado cuatro victorias.

Martín López, de 24 años, ganó este año el Tour de Grecia y una etapa y la clasificación general del Tour de Hungría, además de conseguir una victoria de etapa en el Tour Presidencial de Turquía, donde también terminó segundo en la general, y de acabar tercero en el Tour de Qinghai Lake (China).

«Este año ha sido increíble para mí. Más allá de las victorias y los podios, lo más importante es que he crecido como profesional, he ganado experiencia valiosa y he ganado más confianza en mis habilidades. Esta temporada tuve la oportunidad de correr junto a grandes campeones como Diego Ulissi, Sergio Higuita y Wout Poels, y su apoyo significó mucho para mí», afirmó.

Tras su renovación, el ciclista apuntó que el equipo Astana «es el lugar correcto para seguir progresando y avanzando». «Este equipo ya ha hecho tanto por mí, y quiero devolver la confianza y el apoyo con nuevos resultados. Estoy realmente feliz de extender mi contrato por otras dos temporadas; es un paso importante en mi carrera», añadió.

El director gerente de la formación, Alexandr Vinokurov, destacó que después de dos años con el equipo y dos temporadas en el nivel WorldTour, Harold Martín «ha hecho grandes progresos, ganando confianza y la clase de experiencia que le permite luchar por resultados sólidos en grandes carreras».

«Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero estamos contentos de renovar su contrato después de una gran temporada que mostró que puede ser uno de los líderes del equipo, asumir responsabilidades y lograr resultados sólidos», opinó. EFE

