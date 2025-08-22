El ecuatoriano Narváez gana la segunda etapa y el noruego Wærenskjold recupera el liderato
Redacción deportes, 22 ago (EFE).- El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG) se impuso este viernes en la segunda etapa de la 40ª edición de la Vuelta a Alemania, de 190,3 kilómetros de distancia entre Herford y Arnsberg -en el oeste del país-, tras la cual el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X-Mobility) recuperó el liderato en la clasificación general.
El ciclista latinoamericano, de 28 años, sumó su decimoquinta victoria como profesional, entre las que destacan la de la primera etapa del Giro de Italia del año pasado. Además, es bicampeón de Ecuador en Ruta (2024-2025).
En Arnsberg logró la victoria con un crono de 4 horas, 27 minutos y 10 segundos, por delante del estadounidense Riley Sheehan (Israel-Premier Tech) y de Wærenskjold, ambos con el mismo tiempo que el ganador.
El noruego, que se hizo con el prólogo de la Vuelta a Alemania y terminó en octava posición en la pasada etapa, recuperó el liderato en la general, con un tiempo total de nueve horas, siete minutos y 45 segundos, seguido de Narváez, a un segundo; y de Sheehan, a cuatro.
La próxima etapa se disputará este sábado, con 175,7 kilómetros de distancia entre Arnsberg y Kassel. EFE
