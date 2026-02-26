El ecuatoriano Patrik Mercado concretará su traspaso al Sevilla el próximo verano

1 minuto

Sevilla (España), 26 feb (EFE).- Patrik Mercado, centrocampista Independiente del Valle, no pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla hasta que se concrete su traspaso en el mercado de verano 2026/27, informó este jueves el club español, que también anunció que ha «alcanzado un principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del jugador» con el club ecuatoriano.

El Sevilla precisa en su comunicado que la contratación de Patrik Mercado (Tena, Ecuador, 22 años) está sujeta «a la ejecución de la transferencia» por parte de la entidad hispalense.

Mercado, recuerda el Sevilla, ha sido recientemente galardonado como el mejor jugador de la temporada 2025 y mejor volante ofensivo en los premios EL PRO 2025 de Ecuador y que en dicha temporada 24/25 finalizó su participación con siete tantos y once asistencias como dígitos destacados.

El jugador, asimismo, ha disputado ya tres encuentros como internacional absoluto con Ecuador, todos de la fase de clasificación para el Mundial 2026, en el cual la Tricolor ha quedado encuadrada en el grupo con Alemania, Curaçao y Costa de Marfil. EFE

