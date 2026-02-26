El ecuatoriano Patrik Mercado concretará su traspaso al Sevilla el próximo verano

(Actualiza con más detalles de la carrera del jugador)

Sevilla (España), 26 feb (EFE).- Patrik Mercado, centrocampista del Independiente del Valle ecuatoriano, no pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla hasta que se concrete su traspaso en el mercado de verano 2026/27, informó este jueves el club español.

A su vez, la institución andaluza también anunció que ha «alcanzado un principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del jugador» con el club del país sudamericano.

El Sevilla precisa en su comunicado que la contratación de Patrik Mercado, nacido en Tena (Ecuador) y que actualmente tiene 22 años, está sujeta «a la ejecución de la transferencia» por parte de la entidad española.

Esa información dada por el Sevilla también fue ratificada por el Independiente del Valle en su cuenta de X.

Mercado, recuerda el Sevilla, ha sido recientemente galardonado como el mejor jugador de la temporada 2025 y mejor volante ofensivo en los premios EL PRO 2025 de Ecuador y que en dicha temporada 24/25 finalizó su participación con siete tantos y once asistencias como dígitos destacados.

El juvenil jugador llegó al Independiente del Valle a los 13 años, jugó en el equipo de reserva y de juveniles, en 2021 militó en el equipo filial denominado Independiente Juniors, y al año siguiente debutó con el primer plantel del doble campeón de la Liga Pro y de la Copa Sudamericana.

Con la selección ecuatoriana ha disputado los Juegos Sudamericanos Asunción 2022; en el Sudamericano Sub-20 de Colombia 2023; en el Preolímpico Sub-23 de Venezuela 2024 y desde septiembre de 2025 pasó a la selección absoluta durante las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026. EFE

