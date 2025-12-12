El ecuatoriano Vélez pasa al Alianza Lima procedente del Universitario, su clásico rival

Lima, 12 dic (EFE).- El centrocampista ofensivo ecuatoriano Jairo Vélez ha sido anunciado como nuevo refuerzo del Alianza Lima para la Liga 1 peruana y la Copa Libertadores de 2026, tras haber militado durante este año en el Universitario de Deportes, su clásico rival y vigente tricampeón nacional.

«¡Bienvenido Jairo Vélez!, a darlo todo por esta camiseta», señaló el equipo blanquiazul en un mensaje publicado en sus redes sociales que acompañó con imágenes del jugador.

De esa manera, Vélez se convirtió en el primer refuerzo confirmado por el Alianza para su próxima campaña, tras haber quedado este año en el tercer lugar de la clasificación general del la Liga 1, que ganó el Universitario de Deportes.

Medios locales señalaron que el fichaje del jugador se concretó luego de que el Alianza compró su pase al club César Vallejo, con el que Velez perdió la categoría en 2024, y acordó un vínculo por tres años con el jugador.

El Alianza también anunciará en las próximos días a su nuevo entrenador, tras haber rescindido el contrato con el argentino Néstor Gorosito, luego de que el equipo perdiera la semana pasada ante el Sporting Cristal la posibilidad de disputar frente al Cusco la segunda plaza peruana para la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. EFE

