El egipcio Jaled al Anani, elegido como nuevo director general de la Unesco

París, 6 nov (EFE).- Los países de la Unesco confirmaron este jueves la elección del egipcio Jaled al Anani, reconocido egiptólogo y exministro de Turismo y Antigüedades de su país, como nuevo director general de la agencia de la ONU durante la 43ª reunión de la Conferencia General, celebrada en Samarcanda (Uzbekistán).

La votación por Al Anani, que sucederá a la francesa Audrey Azoulay y será el primer árabe al frente de la Unesco, era casi una formalidad, ya que hace un mes había sido propuesto para el cargo por el Consejo Ejecutivo, y la Conferencia General -donde están todos los Estados miembros- no ha votado nunca en contra de la nominación de ese organismo interno. EFE

