El Ejército argelino mata a un narcotraficante e incauta más de un millón de psicotrópicos

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Argel, 18 mar (EFE).- El Ejército de Argelia mató a un narcotraficante «armado» en la provincia de Tamnerasset, en la frontera con Níger en la segunda operación de esta semana contra el contrabando en el país magrebí, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El pasado domingo, el Ejército argelino mató en una operación similar a cuatro narcotraficantes y requisó armas y pastillas psicotrópicas, explicó el Ministerio de Defensa.

Durante la última intervención, realizada este martes, el Ejército recuperó además dos fusiles tipo FMPK, un fusil tipo Kalashnikov, tres cargadores de munición y un vehículo que transportaba las dosis psicotrópicas.

En la operación del domingo, se requisaron 1.600.000 pastillas en la misma zona, lo que eleva el total de sustancias incautadas a 3.100.000 unidades «en tan solo dos días». EFE

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