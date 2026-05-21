El Ejército argentino licita membrillo a cambio de repuestos para una camioneta

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El Ejército argentino lanzó una licitación para canjear al menos una tonelada de membrillo por repuestos para una camioneta de la fuerza, según el pliego de la licitación publicado esta semana en el portal de compras del Estado.

«Permuta TN de membrillo por repuestos para camioneta Chevrolet», titula el documento al republicar la oferta luego de que la primera, de marzo, no encontrara oferentes.

La apertura de ofertas está prevista para el 27 de mayo, que contará con 30 días para entregar los repuestos y, posteriormente, 20 días para retirar los membrillos de la finca «Cuadro Nacional», donde también está el vehículo, en la localidad de San Rafael, Mendoza (oeste).

El ganador será el que acepte la menor cantidad de membrillos a cambio de los repuestos solicitados para la camioneta Chevrolet S10 4×4 modelo 2010 que necesita 31 piezas, entre ellas bujes, pastillas de freno y una bomba de agua. El texto no detalla de cuántas toneladas de membrillo dispone el Ejército.

Hay registros de operaciones previas con membrillo: en 2021 la fuerza subastó 350 toneladas del fruto y en 2019 ofreció 520, aunque en esas oportunidades fue a cambio de dinero.

La noticia se viralizó en redes sociales cuando el diputado opositor Rodolfo Tailhade publicó el martes la licitación en X refiriéndose a una reciente compra de las Fuerzas Armadas: «¿Hay plata para los F16 pero no para (…) comprar los repuestos que necesita el Ejército Argentino?»

La información aparece en un contexto de restricciones presupuestarias aplicadas por el gobierno de Javier Milei, que también alcanzan al área de Defensa.

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