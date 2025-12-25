El Ejército birmano aumenta su ofensiva antes de los comicios convocados por la junta

Noel Caballero

Bangkok, 25 dic (EFE).- Las elecciones sin oposición real convocadas por la junta militar de Birmania (Myanmar), cuya primera fase está previsto que comience este domingo, coinciden con una nueva ofensiva lanzada por el Ejército, que en los últimos meses ha recuperado parte del terreno que había sido arrebatado por milicias étnicas y grupos prodemocráticos desde el golpe de 2021.

La campaña de reclutación forzosa, aprobada en febrero de 2024 y que ha añadido unos 80.000 soldados; el acceso a armas, suministradas principalmente por Rusia y China; y el aparente apoyo por parte de Pekín, que ha mediado en favor del régimen con rebeldes bajo influencia china, son, según los expertos consultados por EFE, algunas de las claves del reciente avance de los militares.

El Tatmadaw, como se conoce al Ejército birmano, «resurge y está empezando a recuperar zonas estratégicas por todo el país», dice a EFE el analista de conflictos Morgan Michaels, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), quien subraya la posibilidad de que la junta siga «ganando impulso durante el próximo año», una vez celebradas unas elecciones con las que busca ganar legitimidad internacional.

«El Ejército ha subsanado su escasez de personal mediante el servicio militar obligatorio», incide Michaels. Según medios oficialistas, desde febrero y hasta noviembre ha enrolado a unos 80.000 reclutas.

Una visión similar a la expresada por Adam Simpson, profesor de Estudios Internacionales de la Universidad australiana de Adelaida, que destaca, entre otros asuntos, la toma de ciudades e infraestructuras clave en la región nororiental del estado Shan, fronteriza con China.

«El Ejército continúa recibiendo material militar sofisticado tanto de Rusia como de China, incluidos helicópteros y aviones de combate, lo que le permite atacar a las fuerzas de la oposición casi con impunidad», apunta Simpson, que aprecia un «equilibrio» de fuerzas entre militares y rebeldes.

La mediación de Pekín

Desde la asonada militar de febrero de 2021 que puso fin a una década de transición hacia la democracia en Birmania, el régimen castrense ha mantenido el control de los «principales centros de poder», como Rangún, Mandalay y Naipyidó, remarcan ambos expertos.

Varias guerrillas étnicas y la Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF), el brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado en parte por exdiputados del Legislativo derrocado por los militares y que se declara la autoridad legítima de Birmania, se alzaron en armas contra los militares logrando sorprendentes victorias en los últimos años.

El mayor desafío para la junta surgió en octubre de 2023, cuando un poderoso trío de guerrillas, conocidas como la Alianza de la Hermandad y algunas con vínculos con China, declaró la guerra al régimen castrense.

El empuje de la Alianza, al que se sumaron la PDF y otros grupos étnicos, puso a la defensiva a los militares, que perdieron rutas logísticas y ciudades estratégicas junto a la frontera con China.

Sin embargo, desde abril de este año, Pekín «ha estado desempeñando un papel más importante al obligar a varios grupos armados étnicos (entre ellos dos miembros de la Alianza) a retirarse o devolver al Ejército ciudades y territorios en el estado Shan», asegura Simpson.

A esto se suma la toma por la fuerza de otras zonas por parte de los militares, que han lanzado bombardeos mortales contra áreas civiles, según han denunciado la oposición prodemocrática y medios independientes desde el exilio.

Michaels además incide en los «fallos» cometidos por la oposición y su brazo armado, al que China «ha cortado el suministro de munición», y la «fragmentación» de los rebeldes, con algunas coaliciones «quebradas».

El estado occidental de Rakáin, donde actúa el Ejército Arakan y donde el Ejército perpetró en 2017 una limpieza étnica contra la minoría musulmana rohinyá, investigada por la ONU por constituir un posible genocidio, es la zona más destacada donde los militares han perdido terreno en los últimos meses.

El Ejército Arakan, una guerrilla budista -opuesta a los rohinyá- parte de la citada Alianza, controla prácticamente todo el estado, vital para proyectos de infraestructuras clave para China, y la totalidad de la frontera entre Birmania y Bangladés.

En medio de este enrevesado tablero bélico, la junta militar ha convocado unas elecciones, que se celebran en al menos tres fases entre el 28 de diciembre y el 25 de enero, que carecen de una oposición real al estar ilegalizado, entre otros, el histórico partido Liga Nacional para la Democracia de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, encarcelada desde la sublevación. EFE

