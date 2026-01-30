El Ejército chino continuará su «lucha contra la corrupción» tras purga de altos mandos

Pekín, 30 ene (EFE).- El Ejército chino advirtió este viernes de que la lucha contra la corrupción «no puede detenerse ni un instante y debe mantenerse siempre en ofensiva», días después de que se anunciara la apertura de una investigación contra el general Zhang Youxia, ‘número 2’ del organigrama castrense.

«Esta lucha no tiene punto final: solo está en marcha. No podemos pensar que ya es suficiente, ni relajarnos o tomarnos un descanso, ni creer que una victoria garantizará el éxito permanente, ni conformarnos con los primeros resultados», señaló en un editorial el PLA Daily, el diario oficial del Ejército Popular de Liberación (EPL).

El Ministerio de Defensa de China anunció el sábado pasado las pesquisas contra Zhang y también contra el jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la Comisión Militar Central (CMC, máximo órgano dirigente del Ejército), Liu Zhenli, por «graves violaciones de la disciplina y de la ley», eufemismo habitual para referirse a los delitos de corrupción.

Zhang, de 75 años, es vicepresidente primero de la CMC, lo que le sitúa como ‘número 2’ militar del país con un rango tan solo por detrás del de Xi Jinping, que encabeza ese organismo, y también es uno de los 24 miembros del Politburó, el segundo escalafón de mando del gobernante Partido Comunista (PCCh).

En su editorial de este viernes, el PLA Daily subrayó que, cuanto más «profunda» sea la lucha contra la corrupción, «más sólida será la consecución del objetivo de fortalecer el Ejército».

«La corrupción es el primer enemigo de la capacidad de combate; su daño es directo y real, y afecta al fortalecimiento militar de forma amplia y profunda. Para alcanzar los objetivos fijados para la modernización del Ejército, es imprescindible ganar la batalla decisiva contra la corrupción», señaló el diario en alusión al propósito declarado de Xi de modernizar por completo las Fuerzas Armadas chinas para 2035.

Pese al empeño de las autoridades por acabar con estas prácticas en el Ejército, «persisten nuevas formas de corrupción, redes de intereses y métodos cada vez más sofisticados», advirtió el PLA Daily, y agregó que «erradicar totalmente el terreno que alimenta la corrupción y resolver riesgos estructurales exige esfuerzos prolongados».

«Solo combinando sanciones, mecanismos institucionales y elevación de la conciencia podrá ganarse esta batalla integral (…). Investigar casos no es el objetivo final; lo fundamental es mejorar la gobernanza», sentenció el editorial, en el que no se menciona ni a Zhang Youxia ni a Liu Zhenli.

Las investigaciones abiertas sobre estos dos oficiales han terminado por trastocar la estructura de mando del Ejército: de los siete miembros que tenía la CMC a finales de 2022, actualmente solo quedan dos, Xi -su presidente- y Zhang Shengmin, segundo vicepresidente y jefe de la campaña anticorrupción del Ejército.

Con todo, los analistas coinciden en que las purgas de estos altos mandos no alterarán el objetivo estratégico de Xi de hacerse con el control de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como «parte inalienable» del territorio chino. EFE

