El ejército chino dice que expulsó un buque de guerra neerlandés del mar de China Meridional

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El ejército chino aseguró el miércoles que expulsó un buque de la Armada de Países Bajos al que acusó de «invadir ilegalmente» la zona cercana a las islas Paracelso, en el disputado mar de China Meridional.

Pekín reclama casi la totalidad de esas aguas a pesar de un fallo internacional de 2016 que rechazó su pretensión, lo que ha avivado las tensiones con sus vecinos asiáticos.

La fragata De Ruyter «lanzó repetidamente su helicóptero a bordo» para «violar el espacio aéreo de China», dijo el Comando del Teatro Sur del ejército en un comunicado.

Las fuerzas chinas tomaron medidas como advertencias verbales y la «interferencia electrónica» para obligar al buque a alejarse, agregó.

«Las acciones de la parte neerlandesa violaron gravemente la soberanía territorial y la seguridad marítima y aérea de China, e infringieron gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales», señalaron los militares.

China «se opone firmemente» a esos hechos y advirtió a Países Bajos que cese de inmediato sus acciones «provocativas», agregó.

El ministerio de Defensa de Países Bajo salió al paso de estas alegaciones y negó que el buque entrara en aguas territoriales chinas.

El navío «está navegando en aguas donde se permite la libre navegación», indicó a AFP una portavoz del ministerio. «El buque continúa la ruta prevista y opera en base a la legislación internacional», enfatizó.

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