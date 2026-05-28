El ejército chino dice que expulsó un buque de guerra neerlandés del mar de China Meridional
El ejército chino aseguró el miércoles que expulsó un buque de la Armada de Países Bajos al que acusó de «invadir ilegalmente» la zona cercana a las islas Paracelso, en el disputado mar de China Meridional.
Pekín reclama casi la totalidad de esas aguas a pesar de un fallo internacional de 2016 que rechazó su pretensión, lo que ha avivado las tensiones con sus vecinos asiáticos.
La fragata De Ruyter «lanzó repetidamente su helicóptero a bordo» para «violar el espacio aéreo de China», dijo el Comando del Teatro Sur del ejército en un comunicado.
Las fuerzas chinas tomaron medidas como advertencias verbales y la «interferencia electrónica» para obligar al buque a alejarse, agregó.
«Las acciones de la parte neerlandesa violaron gravemente la soberanía territorial y la seguridad marítima y aérea de China, e infringieron gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales», señalaron los militares.
China «se opone firmemente» a esos hechos y advirtió a Países Bajos que cese de inmediato sus acciones «provocativas», agregó.
El ministerio de Defensa de Países Bajo salió al paso de estas alegaciones y negó que el buque entrara en aguas territoriales chinas.
El navío «está navegando en aguas donde se permite la libre navegación», indicó a AFP una portavoz del ministerio. «El buque continúa la ruta prevista y opera en base a la legislación internacional», enfatizó.
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