El Ejército chino expulsa a un avión filipino de zona disputada en Mar de China Meridional

2 minutos

Pekín, 21 ene (EFE).- El Ejército de Liberación Popular (EPL) de China aseguró que el martes «expulsó» a una aeronave filipina que penetró sin permiso en el espacio aéreo chino sobre la isla Huangyan (también conocida como Scarborough), un territorio en disputa que Pekín considera bajo su soberanía.

El coronel de la Fuerza Aérea Tian Junli, portavoz del Teatro del Sur del EPL, indicó que fuerzas navales y aéreas advirtieron y expulsaron al avión filipino «de acuerdo con la ley», recoge este miércoles la agencia oficial Xinhua.

Tian sostuvo que la acción filipina «infringió gravemente la soberanía de China y violó lo establecido en las leyes chinas e internacionales».

El portavoz defendió la soberanía «inherente» de China sobre la isla y urgió a Manila a «dejar inmediatamente de provocar y de violar los derechos» de su país.

Pekín reclama casi en su totalidad las aguas del mar de China Meridional, donde mantiene frecuentes choques con buques y aviones del país insular.

Esta zona, por la que circula alrededor del 30 % del comercio global, alberga el 12 % de los caladeros mundiales, además de tener potenciales yacimientos de petróleo y gas.

A pesar de la sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya de 2016, que favoreció a Filipinas en su lucha por la soberanía sobre algunas de las islas y arrecifes en disputa, Pekín continúa reclamando la soberanía de una extensa área.

Desde la llegada de Ferdinand Marcos Jr. al poder en 2022, Filipinas se ha mostrado más firme en la defensa de su territorio, frente a las reivindicaciones de la práctica totalidad del mar por China, aireando sus quejas sobre los frecuentes choques entre buques de ambos países. EFE

lcl/rrt