El Ejército chino vigila el tránsito de una fragata neerlandesa por el estrecho de Taiwán

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Pekín/Taipéi, 6 jun (EFE).- El Ejército chino desplegó medios navales y aéreos para vigilar el tránsito de una fragata neerlandesa por el estrecho de Taiwán, pocos días después de que ese mismo buque navegara cerca de las disputadas islas Paracel, en el mar de China Meridional.

En un comunicado difundido en la red social Weibo, el portavoz del Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército chino, Xu Chenghua, afirmó que la fragata HNLMS De Ruyter, de la Armada neerlandesa, atravesó el estrecho de Taiwán tras su paso por las islas Xisha (nombre chino de las Paracel).

El mando castrense movilizó fuerzas navales y aéreas para «seguir y vigilar» durante todo su recorrido a la fragata, y aseguró haber «respondido y gestionado la situación de forma eficaz».

«Las tropas del teatro de operaciones mantienen en todo momento un alto grado de alerta y defienden con firmeza la soberanía y la seguridad nacionales, así como la paz y la estabilidad regionales», señala el comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán notificó en un texto aparte la presencia de 21 aeronaves militares chinas -entre ellas cazas de combate, drones y helicópteros- que sobrevolaron la zona central del estrecho entre las 06:00 horas del viernes (22:00 GMT del jueves) y las 06:00 del sábado (22:00 GMT del viernes).

La semana pasada, el Ejército chino aseguró haber expulsado a esta misma fragata de las aguas próximas a las islas Paracel, después de que el De Ruyter «entrara ilegalmente» en la zona y de que su helicóptero embarcado «despegara en repetidas ocasiones y penetrara en el espacio aéreo chino».

Según el Ministerio de Defensa neerlandés, este barco participa desde abril en un despliegue de más de cinco meses por el Indopacífico con el que busca reforzar la cooperación con países de la región, y tiene previsto sumarse próximamente a las maniobras navales RIMPAC, que Estados Unidos organiza en Hawái.

Los buques militares de EE.UU. y sus aliados suelen atravesar el estrecho de Taiwán aproximadamente una vez al mes, pese a las reiteradas protestas de China, que considera tanto estas aguas como la propia isla de Taiwán «parte inalienable» de su territorio. EFE

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