El Ejército clausura una presunta fábrica clandestina de medicinas en Ecuador

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Quito, 11 abr (EFE).- El Ejército ecuatoriano destruyó una presunta fábrica clandestina de medicinas en la provincia costera del Guayas (suroeste), una de las más afectadas por la violencia en la nación andina, informó este sábado el Ministerio de Defensa Nacional.

Tras labores de inteligencia militar, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación en las zonas de Bastión Popular y Mapasingue, en Guayaquil, donde se desmanteló «una instalación clandestina utilizada para la elaboración, almacenamiento y falsificación de fármacos», señaló.

«Durante la intervención se incautaron cientos de kilos de cápsulas, tabletas, blísteres e insumos químicos, además de decenas de cajas, tachos, sacos y rollos de empaques con presuntos productos adulterados listos para su procesamiento y distribución», apuntó.

También se decomisaron más de 20 máquinas y equipos industriales, entre prensadoras, tableteadoras, encapsuladoras, mezcladoras, molinos, envasadoras, secadoras, dosificadoras y compresores, así como cuatro dispositivos móviles.

Como parte de la operación fueron capturadas cuatro personas, mientras que dos menores de edad quedaron bajo el procedimiento correspondiente.

La información preliminar señala que esta estructura estaría vinculada al financiamiento de redes criminales asociadas al grupo de delincuencia organizada Los Carniceros.

Con la operación se dio «un golpe directo contra las economías ilícitas que no solo financian al crimen organizado sino que además ponen en riesgo la salud y la vida de los ecuatorianos», indicó el Ministerio.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales. EFE

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