El Ejército colombiano destruye 81 estaciones de minería ilegal en el Pacífico

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Bogotá, 29 jun (EFE).- Las Fuerzas Militares colombianas destruyeron 81 unidades de producción minera utilizadas para la extracción ilegal de oro en una zona rural del departamento del Chocó, en el Pacífico, una de las regiones con mayor biodiversidad del país y donde la minería ilegal figura entre las principales amenazas para los bosques y los ríos.

«La operación afecta además a las economías ilícitas y las rentas criminales obtenidas por el grupo armado organizado Clan del Golfo», la mayor banda criminal del país, señaló este lunes el Ejército.

El operativo se desarrolló en la aldea San Isidro, del municipio de Río Quito, como parte de las acciones del Plan de Campaña Ayacucho Plus para combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros y proteger los recursos naturales.

Durante la intervención fueron destruidas 15 máquinas gigantes conocidas como «dragones brasileños», además de 66 motores y 88 motobombas empleados en actividades de minería ilegal que, según el Ejército, generaban un grave impacto ambiental sobre los ríos y bosques del departamento.

Además, las autoridades incautaron 49 gramos de mercurio, dos teléfonos celulares, un módem digital y documentación relacionada con el funcionamiento de la actividad minera ilegal.

Según información de inteligencia militar, la operación golpea al Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y suele obtener recursos de la explotación ilícita de oro en esa región del Pacífico colombiano.

El Ejército aseguró que el operativo permitió impedir la extracción y comercialización ilegal de grandes cantidades de oro, con las que no solo se financian los grupos armados, sino que también provocan la contaminación de los ríos con mercurio, deforestación y daños sobre los ecosistemas del Chocó. EFE

pc/eav