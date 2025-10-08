El ejército de Birmania bombardea a una multitud y deja al menos 40 muertos, según testigos

El ejército birmano bombardeó el lunes a una multitud que celebraba una fiesta budista y se manifestaba contra la junta en el poder, un ataque que dejó más de 40 muertos, dijo este martes a AFP un testigo y una organizadora del festejo.

Por su parte, la oenegé Amnistía Internacional emitió un comunicado sobre el bombardeo este martes y dio cuenta de un balance de entre 17 y 20 muertos, citando a testigos.

Miles de personas se habían reunido el lunes por la noche en Chang U, en el centro de Birmania, para la Fiesta de las Luces, un acto que marca el fin de la cuaresma budista.

Según una miembro del comité organizador del festival del municipio de Monywa, el ejército bombardeó a la multitud con un parapente motorizado.

La mujer, que pidió el anonimato por seguridad, dijo a AFP que los congregados también protestaban contra la junta gubernamental cuando, en torno a las 19H00, empezaron los bombardeos, que habrían dejado más de 40 muertos y 80 heridos.

«El comité alertó a la gente y un tercio de la muchedumbre logró huir», añadió.

«La gente sostenía unas velas y un minuto después estaban en el suelo, hechos pedazos. Había niños completamente destrozados», agregó la mujer, que no estaba allí en ese momento pero que asistió a los funerales, este martes.

«Esta mañana aún recogimos trozos de cuerpos del suelo», declaró.

Un testigo, vecino de Chang U, confirmó el balance. Según dijo, la gente empezó a correr cuando se dieron cuenta de que el parapente motorizado los sobrevolaba, un aparato que «soltó dos bombas», según él.

El testigo, que también pidió el anonimato, acudió este martes a las exequias de nueve amigos suyos.

Un medio local también dio cuenta de un balance de 40 muertos.

AFP contactó con un portavoz de la junta, que declinó hacer comentarios.

