El ejército de Birmania reconoce que bombardeó un festival

El ejército birmano reconoció el jueves que atacó a los participantes en una fiesta budista, y afirmó que combatientes rebeldes se encontraban entre la multitud, a la que utilizaron como «escudo humano».

Al menos 25 personas –y hasta 43 de acuerdo con algunas fuentes– entre ellas niños, murieron el lunes en un bombardeo del ejército contra una multitud de varios centenares de personas congregadas en Chaung U (centro) para la fiesta budista de las Luces, afirmó a AFP un miembro del comité organizador.

En un comunicado, el ejército acusó a «los grupos terroristas de las autodenominadas Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) de haber obligado a la gente a unirse a la manifestación antigubernamental y haberlos utilizado como «escudos humanos».

Según la junta, cuatro «terroristas de las PDF» murieron en el ataque. Los militares publicaron las fotos de cuatro hombres que varias organizaciones prodemocráticas identificaron como militantes suyos.

Desde el golpe de Estado que llevó a los militares al poder en 2021, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, una organización prodemocrática, se aliaron a grupos armados de minorías étnicas para combatir a la junta.

Un habitante de Chaung U, que participó el lunes en la manifestación, declaró bajo anonimato que fueron lanzadas dos bombas contra la multitud, causando unos 40 muertos.

El «gobierno de unidad nacional», una administración autoproclamada en exilio, declaró que al menos tres niños figuraban entre los muertos.

El grupo de vigilancia Armed Conflict Location & Data (ACLED) ha registrado más de 85.000 muertos contabilizados por los medios durante la guerra.

De ellos, cerca de 3.400 eran civiles muertos por las fuerzas gubernamentales en bombardeos aéreos o con drones.

No hay balance oficial de muertos.

