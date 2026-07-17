El Ejército de Colombia denuncia ataque con explosivos contra base militar en el Catatumbo

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Bogotá, 16 jul (EFE).- El Ejército de Colombia denunció este jueves un atentado con explosivos contra una instalación militar en el municipio de Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que dejó herida a una menor de edad y afectó a varios civiles, según la información oficial.

El ataque fue perpetrado contra instalaciones de la Fuerza de Tarea Vulcano, en el departamento de Norte de Santander, por «grupos armados organizados que delinquen en la subregión del Catatumbo», informó la institución militar.

El comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, coronel Wendell Danilo Fernández Porras, rechazó «de forma categórica el uso indiscriminado de artefactos explosivos improvisados», al considerar que «violan de forma flagrante las normas establecidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)».

«De acuerdo con la información preliminar, una menor de edad y varios civiles resultaron afectados por esta vil acción terrorista», afirmó el oficial, quien agregó que el ataque «evidencia una vez más el desprecio de los grupos armados organizados por la vida, la integridad y honra de los colombianos».

El coronel precisó que el atentado no causó daños en las instalaciones militares ni entre el personal del Ejército y aseguró que las tropas reforzaron las medidas de seguridad en la zona mientras continúan las operaciones para ubicar a los responsables.

El Ejército señaló en un comunicado que el empleo indiscriminado de explosivos en zonas pobladas «constituye una conducta irresponsable que vulnera los principios de distinción y precaución» establecidos en el DIH y anunció que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado y aseguró que los hechos reflejan «el grave deterioro de la seguridad» en el país y la necesidad de «restablecer plenamente la autoridad del Estado» en las regiones más afectadas por la violencia.

De la Espriella, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto, también expresó su solidaridad con los militares y la población civil afectada, así como su preocupación por la menor herida.

El Catatumbo vive desde comienzos de 2025 una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas debido a la confrontación armada entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC, enfrentamientos que han dejado centenares de muertos y miles de desplazados. EFE

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