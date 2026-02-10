El Ejército de Ecuador decomisa 5.000 explosivos en una zona rural de la costa

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 9 feb (EFE).- El Ejército ecuatoriano decomisó 5.000 explosivos en una zona rural de la provincia costera de Manabí, donde días atrás encontraron armas, municiones, granadas y otro material «de alto poder» que presuntamente pertenecería a grupos criminales, informó este lunes la institución militar.

El hallazgo se produjo en la localidad de Playa Prieta, después de que perros especializados en la detección de explosivos y personal militar de ingeniería experto en el manejo de este material hicieron una inspección de minuciosa de la zona.

En las imágenes difundidas por el Ejército se observa que los explosivos (tipo hidrogel) estaban distribuidos en decenas de paquetes y ocultos entre la vegetación.

Hace unos días, los soldados también hallaron en Playa Prieta 10.000 municiones, equipo táctico y 115 armas, entre las que había 52 subfusiles y 12 escopetas, que estaban escondidas bajo tierra.

Además, el domingo informaron de que habían encontrado en la misma zona 44 granadas y otro material explosivo «de alto poder», que sería presuntamente utilizado para actividades criminales.

Manabí es una de las provincias más afectadas por la violencia ligada al crimen organizado, por lo que en ella y en otras ocho provincias rige un estado de excepción decretado a finales de diciembre por el presidente, Daniel Noboa.

También es una zona clave en la ruta usada por los grupos criminales vinculados al narcotráfico para sacar la droga por mar hacia destinos internacionales.

Para intensificar la lucha contra estas bandas, Noboa declaró en 2024 un estado de «conflicto armado interno»; sin embargo, eso no impidió que el país cerrase 2025 con un récord de homicidios, al registrar 9.216. EFE

cbs/rrt