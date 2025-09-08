El ejército de Ecuador decomisa 800 bloques de marihuana y detiene a dos colombianos

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 8 sep (EFE).- El Ejército ecuatoriano informó este lunes que decomisó 800 bloques de marihuana y detuvo a dos ciudadanos colombianos en una operación realizada en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia y Perú.

Los militares realizaban un operativo durante la madrugada en el municipio de Cuyabeno, cuando, mediante labores de inteligencia, interceptaron una camioneta en la que se transportaban los extranjeros. Al revisar el vehículo descubrieron veinte sacos de yute que tenían en su interior los 800 paquetes de droga.

El Ministerio de Defensa señaló que la droga decomisada está valorada en aproximadamente un millón de dólares.

Los detenidos y las evidencias fueron llevados hacia una unidad judicial para su respectivo procesamiento.

En el primer semestre del año, en el país andino se habían incautado alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, según cifras oficiales.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

cbs/sm/enb