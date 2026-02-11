El Ejército de Ecuador neutraliza un campamento de un grupo disidente de las FARC

2 minutos

Quito, 11 feb (EFE).- El Ejército de Ecuador informó este miércoles de que neutralizó en la provincia andina del Carchi, fronteriza con Colombia, un campamento perteneciente al grupo irregular armado Frente Oliver Sinisterra (FOS), disidente de las extintas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

«Durante la operación se produjo un enfrentamiento armado que se extendió aproximadamente 15 minutos. El personal militar aseguró completamente el área sin registrar bajas propias», indicó en sus redes sociales.

Como resultado de la operación, los militares decomisaron 276 municiones calibre 7.62 milímetros (mm), 78 municiones calibre 5.56 mm, 10 cartuchos calibre 12, 38 cartuchos percutidos, una trompetilla para fusil FAL, 6 alimentadoras para fusil M16 y 4 alimentadoras para fusil FAL.

Además, siete radios de comunicación y dos cargadores; quince prendas de vestir con distintivos de GIA, tres cuadernos con información doctrinaria e inteligencia del grupo irregular, abastecimiento logístico para aproximadamente un mes, cuatro pacas de medicinas (antibióticos, complejos B, gasas, sueros, entre otros), un generador eléctrico y una caballeriza de aproximadamente 70 metros cuadrados.

Asimismo, «se confirmó la neutralización total del campamento guerrillero del Frente Oliver Sinisterra, generando una afectación económica estimada en 120.000 dólares a su estructura logística y operativa», apuntó.

El Frente Oliver Sinisterra fue catalogado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como «grupo armado organizado», junto a los Comuneros del Sur y a los Comandos de la Frontera, y los incorporó como enemigos dentro del ‘conflicto armado interno’ que desde enero de 2024 declaró en Ecuador a causa del auge de las bandas criminales.

El Gobierno atribuye a las bandas criminales la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años. EFE

