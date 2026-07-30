El ejército de EEUU lanza «potente» represalia contra Irán

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Estados Unidos lanzó este jueves una «potente» serie de bombardeos contra Irán en represalia por ataques a sus bases en Jordania, en medio de una reanudación de la guerra en Oriente Medio que volvió a involucrar a milicias aliadas de Teherán.

Este nuevo intercambio de hostilidades tras una tregua de casi una semana frustró las esperanzas de un regreso a las negociaciones y han elevado las preocupaciones en los mercados, donde los precios del petróleo siguen al alza.

«Los ataques son una potente respuesta a los intentos de Irán de atacar ayer a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio», informó el Comando Militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en la red social X.

Citando a autoridades regionales, la prensa estatal iraní reportó posteriormente ataques de Washington en los alrededores de la isla de Qeshm y la ciudad de Abadán.

Arabia Saudita y Estados Unidos también habían anunciado el miércoles bombardeos contra bases de milicias proiraníes en Irak, mientras que Israel acusó al movimiento islamista Hezbolá, respaldado por Irán, de violar su tregua en Líbano.

Durante dos días, Riad, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha reportado ataques con drones contra instalaciones petroleras, de los que culpó a grupos armados iraquíes aliados con Teherán.

Por su parte, Irán lanzó misiles contra bases militares estadounidenses en Jordania.

«Mientras continúen las amenazas contra la República Islámica de Irán (…) continuará la resistencia», afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución.

En respuesta, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que va a golpear «duro» a la república islámica, poco después de que la prensa iraní reportara bombardeos estadounidenses contra una ciudad en el noroeste del país.

«Les vamos a pegar duro. Van a recibir una paliza», dijo el mandatario, según un corresponsal de la cadena Fox News.

– «Ataque inaceptable» –

El ejército estadounidense dijo que el ataque en Irak se dirigió a sitios logísticos y armamentísticos de un grupo alineado con Irán. Según Trump, la ofensiva estuvo coordinada con Irak.

Sin embargo, la presidencia de Irak denunció los bombardeos como «un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía».

La alianza de milicias iraquíes Hashed al Shaabi reportó que 20 de sus integrantes murieron en la acción y denunció una «peligrosa escalada» contra una «institución oficial de seguridad». Entre los muertos hay cinco asesores iraníes, informaron dos altos mandos del grupo.

Esta alianza, también conocida como Frente de Movilización Popular (FMP), fue creada en 2014 para combatir a los yihadistas antes de ser formalmente integrada a las fuerzas armadas iraquíes.

Incluye brigadas de grupos proiraníes conocidos por actuar unilateralmente.

Bagdad cuenta con Washington y Teherán como sus principales aliados, pero la enemistad entre ambos ha convertido desde hace tiempo a Irak en un campo de batalla indirecta entre Estados Unidos e Irán.

– Otro frente en el mar Rojo –

Antes de la reanudación de las hostilidades, Estados Unidos había dicho que el breve cese de los combates con Irán se dio para facilitar una nueva ronda de negociaciones, incluso sobre el estrecho de Ormuz, que Irán ha bloqueado durante gran parte de la guerra.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron el miércoles que habían detenido allí tres buques petroleros y que mantenían «control total» de esa vía marítima, por donde pasaba el 20% del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

Las tensiones en ese paso potenciaron la importancia del mar Rojo como vía comercial alternativa para Arabia Saudita.

Sin embargo, la semana pasada, los rebeldes hutíes, un grupo respaldado por Irán que controla amplias partes de Yemen, anunciaron un bloqueo naval de los puertos de Arabia Saudita.

El ministro de Información del gobierno yemení reconocido internacionalmente dijo a la AFP que el plan de los hutíes es establecer un sistema de cobro de tasas a los barcos que transitan por el estrecho de Bab al Mandeb, que da acceso al mar Rojo.

Los Guardianes de la Revolución están «ayudando en el esfuerzo», afirmó el ministro Moammar al Eryani.

En otro de los frentes de la guerra, Israel acusó a Hezbolá de desplegar un dron durante la noche contra uno de sus vehículos dentro de Líbano, en lo que el ejército calificó como «una violación flagrante del alto el fuego» que rige entre las partes.

Israel luchó junto a Estados Unidos en las primeras semanas de la guerra contra Irán, al tiempo que combatía a Hezbolá, pero aún no se ha sumado a la última ronda de ataques contra Irán.

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