El Ejército de Irán reivindica un ataque con drones contra objetivos de EE.UU. en Kuwait

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Redacción Internacional, 31 jul (EFE).- El Ejército de Irán reivindicó este viernes un ataque con varios con drones contra lo que calificó como «centros estratégicos» de Estados Unidos en Kuwait, en respuesta a una ofensiva previa lanzada por Washington.

Las tropas iraníes afirmaron que el objetivo de los drones fueron hangares de cazas, sistemas de comunicación satelital y almacenes ubicados en la base aérea Ahmed Al-Jaber (sur), en un comunicado recogido por la agencia iraní Fars que incluye un vídeo donde se aprecia el lanzamiento de la ofensiva, sin especificar cuándo se produjo.

Irán argumenta que las instalaciones atacadas «han desempeñado un papel fundamental» en las operaciones aéreas y de vigilancia de EE.UU. en el conflicto y las considera un centro vital de apoyo aéreo para las fuerzas estadounidenses.

Este ataque iraní se produce, según el texto, en respuesta a una ofensiva previa de Washington que impactó contra una vivienda en la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de fricción entre Irán y EE.UU. y por donde antes del conflicto transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo.

La reivindicación iraní llega después de que el Ministerio de Defensa de Kuwait informara la víspera de la muerte de una persona en un ataque a una empresa china en el norte del país del golfo Pérsico y lo atribuyera a la República Islámica.

El Comando Central estadounidense (Centcom) completó este pasado jueves una nueva oleada de ataques contra Irán impactando decenas de objetivos militares, en respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

La ofensiva se produjo un día después de que la Guardia Revolucionaria de Irán lanzara varios misiles balísticos contra posiciones estadounidenses en la región, aunque todos fueron interceptados, de acuerdo con el Centcom. EFE

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