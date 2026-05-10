El Ejército de Kuwait actúa contra «varios drones hostiles» en su espacio aéreo

1 minuto

El Cairo, 10 may (EFE).- Kuwait informó este domingo de que sus Fuerzas Armadas detectaron durante la madrugada «varios drones hostiles» dentro de su espacio aéreo y aseguró que actuó conforme a los protocolos de seguridad establecidos, según un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa kuwaití.

El portavoz oficial del Ministerio de Defensa kuwaití, el coronel Saud Abdulaziz Al Atwan, declaró que el Ejército de Kuwait detectó, en la madrugada de hoy, «varios drones hostiles dentro del espacio aéreo kuwaití, y se tomaron las medidas correspondientes de acuerdo con los procedimientos establecidos». EFE

rsm/amr/rcf