El Ejército de la RDC arrebata una estratégica ciudad al grupo rebelde M23

2 minutos

Nairobi, 2 feb (EFE).- El Ejército de la República Democrática del Congo (RDC) asegura haber tomado el control de la estratégica localidad de Minebwe, hasta ahora bajo el dominio del poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que combate en el este congoleño con el apoyo de la vecina Ruanda.

La urbe de Minebwe se encuentra en el territorio de Fizi, en la provincia oriental de Kivu del Sur, y está situada a alrededor de 200 kilómetros de la capital provincial, Bukavu, que cayó en manos del M23 el pasado febrero.

«Tras sentir la superioridad de las FARDC (Fuerzas Armadas de la RDC), estos enemigos de la paz han huido y los ‘leopardos’ (emblema del Ejército) se han impuesto y han conseguido finalmente ocupar toda la localidad de Minebwe y sus alrededores», afirmó el capitán Sylvain Bijanu, portavoz de la 33ª división, en declaraciones recogidas la noche del domingo por medios locales.

«Nada volverá a ser como antes. Durante cuatro días de intensos combates contra la coalición del Ejército ruandés y el M23/AFC-Twirwaneho, las FARDC lograron imponer su estrategia sobre la técnica del enemigo de la paz, que lucha sin ningún objetivo, siempre en interés de Ruanda», añadió.

La AFC es la Alianza Río Congo, liderada por el M23, mientras que el Twirwaneho es otro grupo rebelde de Kivu del Sur que, como el M23, se proclama defensor de la comunidad banyamulenge, un pueblo minoritario en el este congoleño, con lengua y cultura similares a los habitantes de Ruanda.

Según Bijanu, los rebeldes experimentaron «enormes pérdidas humanas, de armas y de munición» durante los fuertes combates, mientras que otro portavoz militar, el subteniente Mbuyi Reagan, declaró a la prensa local que más de 35 insurgentes fueron abatidos.

«Ante estas pérdidas, lanzan bombas a ciegas sobre las aglomeraciones donde se encuentra la población civil. Pero nosotros, el Ejército regular, no combatimos en las aglomeraciones, protegemos a la población», aseguró Reagan.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en el país (Monusco). EFE

lbg/llb