El Ejército de Nepal asume la seguridad tras la dimisión del primer ministro KP Sharma Oli

Katmandú, 9 sep (EFE).- El Ejército de Nepal anunció este martes que asumirá el control de la seguridad tras la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli, en medio de una ola de disturbios que causó al menos 25 muertos en las últimas horas y el incendio del edificio del Parlamento.

«Nos gustaría informar a todos que si tales acciones continúan, el Ejército de Nepal y todas las agencias de seguridad cumplirán con su deber primordial de garantizar la seguridad de Nepal y del pueblo nepalí tomando el control de la situación a partir de las 22.00 horas del 9 de septiembre», señaló la institución en un comunicado.

El Ejército denunció que ciertos grupos están aprovechando la inestabilidad para provocar saqueos, incendios y daños a ciudadanos y bienes públicos y privados, y advirtió de que desplegará tropas para garantizar la seguridad si no cesan estos ataques.

En una nota conjunta, los jefes de las principales agencias de seguridad llamaron a la calma y pidieron contención a todas las partes, mientras el presidente del país urgió a preservar la paz y la estabilidad.

El jefe del Estado Mayor, Ashok Raj Sigdel, subrayó en un mensaje en vídeo que es «responsabilidad de todos los nepaleses mantener la armonía y proteger el interés nacional», tras recordar los graves daños a vidas y propiedades registrados en los últimos días.

Desde la India, el primer ministro, Narendra Modi, afirmó en la red social X que «la violencia en Nepal es desgarradora», expresó su pesar por la pérdida de vidas y apeló a los nepalíes a apoyar la paz.

Varios países vecinos, por su parte, emitieron avisos de precaución a sus ciudadanos en Nepal ante la escalada de violencia y la incertidumbre política.

El Ejército precisó que, tras el despliegue de tropas previsto para la noche de este martes, la situación será reevaluada y se emitirá un nuevo comunicado en función de la evolución de los acontecimientos. EFE

